Stiri pe aceeasi tema

- Starul pop Ed Sheeran nu a comis plagiat atunci cand a compus piesa de mare succes „Shape of You” , unul dintre cele mai ascultate cantece din lume, a decis miercuri Inalta Curte de Justitie din Londra, care a respins procesul demarat de doi compozitori, scrie BBC News.

- Muzicianul, compozitorul și producatorul, FINNEAS, revine cu prima sa melodie din 2022, „Naked”. Piesa este insotita de un videoclip muzical oficial, filmat in New York City și regizat de Sam Bennett. FINNEAS a confirmat ca va canta in ambele weekenduri ale Coachella in acest an, atat ca artist solo,…

- Academia americana de film a anuntat interpretii galei, patru dintre cei cinci nominalizati la categoria „cantec original” - Beyonce, Billie Eilish, Finneas, Reba McEntire si Sebastian Yatra, scrie Variety, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Inalta Curte de Justitie din Londra a putut asculta din greseala in avanpremiera un cintec inedit al lui Ed Sheeran, spre surprinderea cintaretului britanic care se confrunta cu acuzatii de plagiat pentru hitul sau "Shape Of You". "Este un cintec pe care l-am scris in ianuarie. Cum l-ati obtinut?",…

- A avut loc petrecerea dedicata nominalizaților Oscar. Cum s-au imbracat marile vedete! Saptamana aceasta, toate vedetele nominalizate la Premiile Oscar 2022, s-au strans la Los Angeles. Acolo a avut loc petrecerea dedicata nominalizaților Oscar. Oscar Nominee Luncheon (Pranzul Nominalizaților la Oscar)…

- Artistul britanic Ed Sheeran s-a prezentat, vineri, in fata justitiei, la Londra, in prima zi a procesului prevazut sa dureze trei saptamani. El este acuzat de Sami Chokri si Ross O'Donoghue ca s-a inspirat din cantecul lor „Oh Why” pentru succesul „Shape Of You”, cel mai vandut cantec in lume in…

- Fostul oligarh rus, devenit opozant al lui Putin, este de parere ca invazia Ucrainei va duce la caderea presedintelui Federației Ruse, „intr-un an sau doi”, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Acesta a precizat ca Rusia nu poate caștiga razboiul, iar decizia liderului de la Kremlin, de a incepe invazia,…

- Ceremonia de aprindere a flacarii Jocurilor Paralimpice de Iarna de la Beijing (2022) a avut loc luni pe stadionul Stoke Mandeville din Marea Britanie. Ambasadorul Chinei la Londra, Zheng Zeguang, a anunțat ca flacara aprinsa la Stoke Mandeville va fi alaturata altor opt flacari aprinse pe teritoriul…