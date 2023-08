Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, despre masurile de reducere a cheltuielilor bugetare.“Noi am facut astfel de reduceri de personal si restructurari de institutii. Am inchis 15 companii municipale. Numarul de angajati din companiile municipale a scazut in doi ani si…

- Sportivul Ciprian Costin, legitimat la CSS Radauți, a reușit sa se intoarca acasa cu doua medalii, una de argint și alta de bronz, de la Campionatul Național de Seniori și Tineret care a avut loc pe 8-9 iulie, la Craiova. Ciprian Costin a alergat in proba de 1.500 de metri, unde a obținut bronzul ...

- "Odihna veșnica sportului Romanesc" a scris intr-o postare publica Edward Novak, dupa ce Ministerul Sportului s-a desființat. Noua organizație va purta numele de Agenția pentru Sport și va fi condusa, cel mai probabil, de Elisabeta Lipa.

- In perioada 2-4 iunie, Complexul Sportiv de Natație din Otopeni a gazduit intrecerile Cupei Romaniei la inot, la care au participat cei mai buni inotatori ai țarii noastre, la categoriile de varsta Juniori, Tineret și Seniori (Open). Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 656, ediția print Cupa Romaniei…

- O explozie foarte puternica a avut loc, astazi, la ora pranzului, langa uzina „Azovstal” din Mariupol, oras ucrainean ocupat de armata rusa. Consilierul primarului legitim al orasului, Petro Andriuscenko, a scris pe Telegram ca ocupantii au activat sistemul de aparare antiaeriana. Acesta a postat mai…

- Agenția de Securitate Naționala a Statelor Unite (NSA) a anuntat, miercuri, ca a identificat un actor cibernetic sponsorizat de stat din China care incearca sa atace rețelele din infrastructura critica a SUA, scrie Rador.NSA a adaugat ca și alte țari din alianța de partajare a informațiilor Five…

- Forțele armate ucrainene au lansat atacuri asupra districtului Vorosilovski din Donețk, relateaza agenția rusa TASS, potrivit Rador.Vineri seara, au lansat atacuri asupra centrului orașului Donețk din sisteme de rachete cu lansare multipla (MLRS) Grad, a relatat Agentia de presa TASS, citand surse…

- Ambasadorul extraordinar si plenipotentiar din Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, Nikolai Korciunov, a subliniat ca Moscova iși va dezvolta agenda in cadrul Consiliului Arctic in funcție de evoluția situației și reiesind din necesitatea de a i se respecta interesele, relateaza TASS, potrivit…