- The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWedding pic.twitter.com/hRrxEUlFlJ—…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica lui, Meghan Markle, s-au casatorit astazi in cadrul unei ceremonii oficiale care combina eleganta protocolului regal cu stralucirea evenimentelor organizate la Hollywood. Printul Harry al Marii Britanii si sotia sa, Meghan, deveniti duce si ducesa de Sussex,…

- Televiziunile din intreaga lume vor transmite ceremoniile care incep peste cateva ore, in Anglia, prilejuite de casatoria dintre Printul Harry si Meghan Markle, o actrita americana. Printul Harry si Meghan Markle se vor casatori religios la capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor, cea mai…

- Nici macar Printul Harry nu stie cine o va imbraca pe sotia sa, acesta preferand sa fie surprins, chiar daca familia sa va acoperi costurile pretiosul costum. Presa britanica a dezvaluit ca rochia de nunta pe care o va purta Meghan Markle este conceputa de designerii britanici Ralph&Russo. Pretul acesteia…

- Invitata in cadrul emisiunii „Adevar sau provocare“ de pe Unica.ro, Amalia Enache a facut previziuni despre Nunta Regala de sambata, 19 mai, dintre Printul Harry si Meghan Markle si a spus ca e convinsa ca Meghan Markle va plange in timpul ceremoniei. Jurnalist cu experienta, prezenta la doua Nunti…

- Intreaga planeta așteapta cu sufletul la gura detalii complete despre ziua nunții dintre Prințul Harry cu actrița americana Meghan Markle, scrie realitatea.net.In cele din urma, Palatul Kensington a impartașit presei programul și calendarul complet pentru ziua cea mare.

- Au mai ramas mai putin de 3 saptamani pana la nunta printului Harry cu Meghan Markle. Despre rochia miresei s-au aflat suficiente informatii, locul unde va avea ceremonia religioasa a fost anuntat, recent au fost date informatii despre vehiculul pe care il vor folosi mirii pentru a

- Donald Trump, președintele SUA, dar și predecesorul sau, Barack Obama, nu se afla pe lista invitatilor la nunta printului Harry cu actrița Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, scrie presa straina. De altfel, nici premierul britanic Theresa May nu a fost invitat la nunta.