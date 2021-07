Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 72 de persoane au fost ucise in timpul violențelor din Africa de Sud, izbucnite dupa incarcerarea fostului președinte Jacob Zuma. In mai multe orașe, marți, au avut loc confruntari intre poliție și mulțimi care au jefuit și incendiat centre comerciale. In timpul unui astfel de episod, jurnaliștii…

- Peste 70 de oameni au murit in Africa de Sud, in urma violențelor izbucnite dupa incarcerarea fostului președinte, Jacob Zuma. Pe strazile mai multor orașe au avut loc incaierari și confruntari cu poliția. Magazinele au fost vandalizate și incendiate. In urma manifestarilor, poliția a arestat peste…

- Primele incidente, cu drumuri blocate si camioane incendiate, au avut loc vineri, 8 iulie, a doua zi dupa ce fostul presedinte Jacob Zuma, 79 de ani, a fost incarcerat, fiind condamnat la inchisoare intr-un dosar de corupție, informeaza agenția France Presse, preluata de Agerpres. Violențele s-au soldat…

- Jafuri si incendii devastau luni Africa de Sud - a patra zi de violente declansate initial de incarcerarea fostului presedinte Jacob Zuma, dar care par sa tina, in prezent, mai mult de delincventa si o disperare economica, relateaza AFP. Multimi de oameni au blocat drumuri si au devastat centre…

- Scoaterea la vanzare, prin licitație, a unor avioane prezidențiale e o premiera, iar din aceasta seara sunt scoase la vanzare, prin licitația Artmark, doua aeronave care au aparținut fostului dictator Nicolae Ceaușescu și ex-președintelui Ion Iliescu . 25.000 de euro este prețul de pornire al aeronavelor…