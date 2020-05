Jaf pe calea ferată. Drama unui surdo-mut în trenul de Botoșani Potrivit IPJ Botoșani, tanarul a agresat un barbat surdo-mut care calatorea cu trenul Bucuresti- Botosani si i-a sustras acestuia toți banii pe care-i avea la el, adica, 100 de lei. „In urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul ca acesta, in timp ce se afla in tren, pe ruta Bucuresti- Botosani, prin intrebuintarea de violente, i-ar fi sustras unui tanar de 33 de ani din municipiul Botosani, suma de 100 de lei. Autorul a fost identificat si interceptat de catre politisti, la scurt timp de la oprirea trenului in statia Botosani”, a afirmat Neniscu. Agresorul urmeaza sa fie prezentat in… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 29 de ani, din municipiul Dorohoi, a fost retinut, sambata, de politistii din cadrul Biroului Judetean de Politie Transporturi Botosani, dupa ce o talharie comisa intr-un tren, conform Ageprpres.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu,…

- Un tanar de 29 de ani din municipiul Dorohoi a fost retinut, sambata, de politistii din cadrul Biroului Judetean de Politie Transporturi Botosani, dupa o talharie produsa in tren, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. Potrivit acestuia,…

- Un polițist din București, care a incercat sa indeparteze grup de tineri care jucau tenis și ascultau muzica in Sectorul 2, a fost zgariat de unul dintre barbați, despre care a aflat, ulterior ca este infectat cu HIV și are și hepatita. Povestea agentului a fost facuta publica pe pagina de Facebook…

- Consilierul onorific al premierului pentru organizarea EURO 2020 la Bucuresti, fostul fotbalist Gheorghe Popescu, sustine, intr-un mesaj postat pe un site de socializare, ca lucrarile la calea ferata care va lega Gara de Nord de Aeroportul ''Henri Coanda'' din Otopeni sunt gata in…

- Numarul cazurilor de personal medical infectat cu noul coronavirus a ajuns la 981, conform raportarilor primite de catre Institutul National de Sanatate Publica din teritoriu, astazi, 16 aprilie. Raportare pe județe: Alba total 18 Arad total 53 București total 131 Bacau total 5 Bihor total 2 Bistrița-Nasaud…

- Cititorii Gazetei de Sud au avut posibilitatea sa-și spuna punctul de vedere legat de modul in care s-au mișcat autoritațile in timpul pandemiei de coronavirus. Dupa declararea starii de urgența in Romania, GdS a lansat pe site un sondaj la care au participat, pana saptamana trecuta, aproape 7.000 de…

- Traficul feroviar este blocat, miercuri, intre Cluj-Napoca și Oradea, din cauza unui TIR a fost implicat intr-un accident și a ajuns pe calea ferata, unde a fost lovit de un tren. Șoferul TIR-ului a fost ranit. Patru trenuri sunt afectate de accident, anunța MEDIAFAX.Potrivit Centrului Infotrafic,…

- Actor de teatru, film și televiziune, Virgil Andriescu va fi omagiat cu Premiul Gopo pentru Intreaga Cariera la cea de-a 14-a ediție a Galei Premiilor Gopo, care va avea loc pe 24 martie, la Teatrul Național din București. In cele peste cinci decenii de activitate, Virgil Andriescu a interpretat zeci…