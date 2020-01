Stiri pe aceeasi tema

- Doi cetateni din Republica Moldova au fost retinuti dupa ce anul trecut au furat ceasuri Rolex si bijuterii dintr-un imobil din Bucuresti, in care intrasera cu chei potrivite, desi dispozitivele de inchidere erau performante. Cei doi au fost prinsi luni, la Buzau, in timp ce se indreptau catre un punct…

- Specialiștii in domeniul imobiliar spun ca, in 2020, prețul locuințelor va continua sa creasca, dupa ce apartamentele s-au scumpit oricum considerabil pe parcursul anului trecut. In acest moment, Cluj-Napoca este orașul din Romania cu cele mai scumpe locuințe, urmat de București, Timișoara și Iași.In…

- O crima odioasa s-a petrecut in Bucuresti la inceput de an. Proprietarul unui apartament a fost ucis in bataie de fostii sai chiriasi, potrivit Antena 3. Potrivit primelor date din ancheta, totul ar fi...

- Lara Fabian va concerta la Cluj-Napoca pe 14 ianuarie, la Sala Polivalenta BT Arena, Tarja Turunen revine in Romania pe 23 ianuarie, iar Timpuri Noi va lansa un nou album, "Moldova Mon Amour", pe 24 ianuarie, in Capitala, potrivit Mediafax.Lara Fabian va concerta la Cluj-Napoca pe 14 ianuarie,…

- In fata instantei de judecata magistratul DNA Timisoara a explicat judecatoarei Alexandra Iuliana Rus ca la adresa la care s-au facut perchezitii in cazul Elisabetei Miutescu, s-au gasit 15 ceasuri marca Rolex.Despre acestea magistratul DNA a amintit judecatorului ICCJ ca "...sunt niste ceasuri…

- Dimineata cu ghinion pentru un sofer din Capitala. Hotii i-au furat capota de la automobil.Imaginile de la fața locului au fost postate pe o retea de socializare.Deocamdata, nu se știe daca a fost sau nu anunțata poliția.

- Doi oameni au ajuns la spital batuți de 4 hoți, cu varste cuprinse intre 15 și 19 ani, care au intrat in locuința unor batrani, prin acoperiș, sa fure. Incidentul s-a produs in comun Branceni din județul Teleorman, potrivit Mediafax.Potrivit Poliției Teleorman, polițiștii din Alexandria au…