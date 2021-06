Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei pregatește cadrul legal, printr-un act normativ elaborat de Ministerul Sanatații, pentru a putea exporta, contra cost, cantitatea de vaccinuri Astra Zeneca pe care țara noastra nu o poate consuma din cauza refuzului romanilor de a se vaccina cu serul companiei anglo-suedeze, au declarat…

- Daniel Isaila (48 de ani), unul dintre cei mai in voga antrenori romani, va ramane și sezonul urmator la Bani Yas, vicecampioana din Emiratele Arabe Unite, in ciuda interesului mai multor cluburi importante. Daniel Isaila a reușit o performanța remarcabila in Emiratele Arabe Unite. A incheiat pe locul…

- Loredana Groza a facut noi precizari despre colaborarea sa muzicala cu cei 10 maneliști, a transmis ca piesa lansata recent, „Fericire”, nu e o manea, artista susține ca „e un nou gen, noi l-am inventat”. Pe 22 aprilie, Loredana Groza a lansat piesa „Fericire” alaturi de 10 maneliști. Melodia cu un…

- In spatele zambetului lui Jador se ascunde o mare drama. Cantarețul a traversat o perioada cumplita in urma cu mai mulți ani, atunci cand atat mama, cat și tatal sau, au fost diagnosticați cu cancer.

- Vestea ca Jador a fost eliminat de la Survivor Romania i-a șocat pe fanii celui mai urmarit reality-show de la Kanal D. Nimeni nu se aștepta ca, in urma unui Consiliu de urgența atat de tensionat manelistul sa fie cel care pleaca din competiția din Republica Dominicana. Ce a declarat Jador, cu durere…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, depusa de PSD, va fi dezbatuta in plenul Camerei Deputatilor lunea viitoare, urmand sa fie votata miercuri, conform unei decizii a Biroului permanent, reunit marti. Liderul deputatilor PSD Alfred Simonis a anuntat, luni, depunerea…

- Ionuț Andrei Radu (23 de ani) nu va continua la Inter sezonul viitor. Fara meci jucat in acest sezon la Inter, fiind rezerva eterna a lui Samir Handanovic, Ionuț Radu ar putea parasi gruparea milaneza la finalul sezonului. Gazzetta dello Sport anunța ca Handanovic va apara poarta lui Inter și sezonul…

- Diana Șoșoaca a primit trei amenzi, in valoare de 4.500 de lei, pentru refuzul de a purta masca de protecție la protestele de sambata seara. Senatoarea a primit trei sancțiuni similare in fiecare dintre cele trei locuri in care au avut loc manifestațiile anti-masca: Piața Victoriei, Piața Leu și Parcul…