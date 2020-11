Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca pana acum nu s-a afișat cu nicio domnișoara cu care sa declare ca e impreuna, Jador are ganduri serioase. Cantarețul le-a spus fanilor cand e pregatit sa devina tata și sa faca și acest pas important in viața lui!

- Un ieșean a dat in judecata Spitalul Municipal Pașcani și Ministerul Sanatații. Mihai Aignatoae cere daune morale și materiale de 195.000 de euro, dupa decesul tragic al mamei sale. Barbatul da vina pe cadrele medicale pentru moartea mamei sale Un spital din județul Iași a fost acționat in judecata…

- Fotbalistul lui CFR Cluj, chemat de curand la naționala de catre selecționerul Romaniei, are o poveste de viața impresionanta. Provine dintr-o familie saraca din Portugalia! Pentru prima data in istoria fotbalului romanesc, un jucator strain a fost naturalizat și chemat sa imbrace tricoul tricolor.…

- Scandalul de familie a avut loc in comuna Turdaș. O femeie a fost lovita cu palmele peste fața de soțul ei care se afla in stare de ebrietate pentru ca s-a opus sa-i dea cheile de la mașina mamei sale. „In data de 24.10.2020, in jurul orei 20:50, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata…

- Doi din cei patru inculpati din acest dosar de trafic cu stupefiante, acuzati ca au adus droguri din strainatate si le-au vandut, au primit pedepse cu executare, iar ceilalti, cu suspendare conditionata.

- Durere inimaginabila in Mangalia, acolo unde o familie iși plange copilul pierdut mult prea devreme, din cauza unui gest de neatenție banal. Din pacate, nimeni nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața acestui ingeraș. O greșeala minora i-a rapit copilașul Un singur moment de neatenție a fost…

- Joi, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, fata de o femeie de 33 de ani, din localitatea Ciuta. Aceasta este condamnata la o pedeapsa de 6 luni de inchisoare pentru abandon de familie. Femeia a fost depusa la Penitenciarul…