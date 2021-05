Stiri pe aceeasi tema

In prima vineri de dupa Paști, respectiv 7 mai 2021, are loc sarbatoarea cu cruce rosie Izvorul Tamaduirii. Aceasta are mai multe tradiții si superstiții. Potrivit preotului Gabriel Cazacu, tradițiile de Izvorul Tamaduirii sunt legate de innoire, este o zi de vindecare.

- Biserica ortodoxa il praznuiește la 23 aprilie pe Sfantul Gheorghe, un brav soldat de origine greaca, torturat și ucis pentru credința lui creștina. Sfantul Gheorghe este unul dintre cei mai iubiți și grabnic ajutatori sfinți din calendarul ortodox. Sfantul Gheorghe, numit adesea Marele Mucenic Gheorghe,…

- Ce simbolizeaza, de fapt, oul și ce legatura are cu Sarbatorile Pascale. Sarbatorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase traditii din aceasta perioada este vopsitul oualor rosii. În acest material veți afla care este semnificiația acestora și ce simbolizeaza,…

- Daca Romania s-a chemat candva, poate ca se cheama și azi, Gradina Maicii Domnului, de ce ar insulta imaginația mea, ramasa in dimineața asta, ca mai mereu, fara somn, la orele 4,00, slova carților sfinte și Biblia, aducand-o pe nascatoarea de prunc al lui Dumnezeu, aici, in gradina ei de pe pamant?…

- OrtodoxeSf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel si sora sa, Iuliana (Canonul Mare)Greco-catoliceSf. cuv. Gherasim de la Iordan (†475)Romano-catoliceSf. Cazimir, regeSfantul Cuvios Gherasim de la Iordan este pomenit in calendarul crestin ortodox la 4 martie.Sfantul Gherasim s-a nascut in Licia…

- An de an, in data de 24 februarie, spiritualitatea populara celebreaza o sarbatoare autohtona, Dragobetele, protectorul iubirii. Legenda care circula in localitatea Albeni, din Argeș, spune ca Dragobetele este fiul Babei Dochia, un tanar frumos si nemuritor precum Sanzienele si Rusaliile. Legenda mai…

- Calatoria Postului Mare este insotita pe tot parcursul ei de mesajul patrunzator al Triodului, carte de cult folosita la strana in aceasta perioada liturgica. Perioada Triodului, prin slujbele savarsite in Biserica, il reasaza pe om in starea de fiu al lui Dumnezeu, ridicandu-l din moarte catre ...

- Sarbatorile zilei de 22 februarie OrtodoxeAflarea moastelor Sfintilor Mc. din ConstantinopolGreco-catoliceAflarea moastelor m. din EughenionRomano-catoliceCatedra Sf. Apostol PetruSf. Margareta din Cortona, calug.Aflarea moastelor Sfintilor…