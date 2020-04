Stiri pe aceeasi tema

- In videoclipul din cadrul concertului caritabil "One World: Together at home", organizat in sprijinul personalului medical, in care membrii formatiei The Rolling Stones canta melodia "You can't always get what you want" fiecare de acasa, poate fi vazuta camera lui Mick Jagger de la castel. De asemenea,…

- Formatia britanica The Rolling Stones a inregistrat in studio, inainte de impunerea masurilor de izolare, o melodie numita „Living In A Ghost Town”. Solistul Mick Jagger a declarat joi: „Am crezut ca se va potrivi cu vremurile pe care le traim. Poate fi ascultata peste tot si o puteti auzi pe Beats…

- Spectatorii din intreaga lume, aflati in izolare, au putut asista la un concert virtual iesit din tipare, care a reunit zeci de staturi, intre care The Rolling Stones, John Legend, Elton John, Stevie Wonder, in beneficiul cadrelor medicale din prima linie in lupta contra pandemiei.Evenimentul,…

- Cantareata si actrita Marianne Faithfull, apropiata a grupului The Rolling Stones si fosta iubita a solistului Mick Jagger, a fost spitalizata la Londra dupa ce a fost diagnosticata cu Covid-19, potrivit news.ro.Managerul ei a transmis: „Marianne este tratata pentru Covid-19 intr-un spital…