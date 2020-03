Cum sa facem sa ne fie cat mai bine in cuplu și in familie, in perioada de izolare? Ce activitați ne apropie? Cum sa ne imparțim sarcinile zilnice cand avem și copii de supravegheat/hranit/ascultat/distrat? Ce sa evitam? Cum sa ne conectam in cuplu, dar și cu copii noștri? Cum sa ne bucuram din plin de ocazia acestor momente impreuna? Nu asta am spus cei mai mulți dintre noi la inceput de an – ca ne dorim mai mult timp petrecut cu cei dragi?! La toate aceste intrebari ne-a raspuns unul dintre prietenii revistei noastre, psihologul Gaspar Gyorgy. In situații de criza, cum este cea pe care o traim…