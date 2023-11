Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de o luna de cand au aparut primele speculații despre desparțirea dintre Blaze și Izabela, cei doi au confirmat ieri ca nu mai formeaza un cuplu. Fostul concurent este plecat in Dubai, iar de curand, a dat de ințeles, prin intermediul unei postari, ca ar fi impreuna cu altcineva, dupa…

- Dupa o perioada in care s-a tot zvonit ca s-ar fi desparțit, Izabela și Blaze au confirmat ca s-au desparțit. Vestea vine la doar o luna de cand au aniversat doi ani de cand s-au casatorit civil și la cateva luni distanța de cand au devenit parinți pentru prima data. Primele declarații ale foștilor…

- Blaze și Izabela nu ar mai forma un cuplu, asta dupa ce, in urma cu o luna, au aniversat doi ani de cand au spus cel mai hotarat „Da” din viața lor. De curand, fostul concurent a postat mai multe imagini singur, dand de ințeles ca, intr-adevar, s-a desparțit de mama fiicei sale. Transformarea prin care…

- Ioana s-a suparat pe doamna Maria dupa ce aceasta a spus, la suparare, ca fata ar trebui sa-și gaseasca un partener mai in varsta. Se intampla dupa ce concurenta afirma ca Adrian este imatur.

- Blaze și Izabela sunt mai fericiți ca niciodata de cand au devenit parinți pentru prima data, iar de curand au avut un alt motiv de sarbatoare. Foștii concurenți de la Mireasa au aniversat doi ani de la cununia civila.

- Ziua de astazi a fost speciala pentru Maria Roman și soțul ei. Partenerul fostei concurente de la Mireasa și-a sarbatorit ziua de naștere, asta pentru ca a implinit 33 de ani. Maria Roman a postat cateva imagini emoționante cu soțul și fiul lor.

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, Inimioara și iubitul ei s-au casatorit, cei doi au plecat in luna de miere. Fosta concurenta și cel care i-a devenit soț sunt mai fericiți ca niciodata, drept dovada fiind ipostazele tandre in care s-au afișat.

- Ziua de astazi este una speciala pentru Sabrina, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 7. Soția lui Dima ii sarbatorește pe cei mai importanți oameni din viața ei, așa ca, a marcat acest moment printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.