Iveco Group se retrage din Rusia, transferând participaţia deţinută la o companie mixtă din această ţară partenerului său local Iveco detine o participatie de 33% la joint venture-ul AMT, pentru asamblarea camioanelor cu un partener local. La inceputul acestui an, Marx a spus ca Iveco a inceput sa evalueze daca sa paraseasca compania mixta si ca, intre timp, si-a suspendat participarea la activitatile acesteia. ”Decizia a fost luata, ne-am transferat pachetul de actiuni catre (fostul) partener local, suntem plecati”, a spus Marx in cadrul unei prezentari organizata de companie la Torino. Compania mixta AMT a fost infiintata in 1994 si avea un plan de a produce intre 600-700 de camioane in acest an. ”Dupa ani de cooperare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

