- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, si-a numit fiica de 25 de ani in functia de consilier fara plata al sefului statului, informeaza dpa, preluata de Agerpres. Criticii sai compara situația cu Statele Unite, unde președintele Donlad Trump și-a luat, de asemenea, fiica pe post de consilier.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, vineri, ca nu a avut loc "o discutie oficiala" cu privire la amanarea inceperii anului scolar. "Discutia pe o eventuala amanare a prezentei fizice (a copiilor si profesorilor la scoala - n.r.), o discutie oficiala nu a avut…

- Polonia introduce taxa pe zahar. Pentru ce produse se va aplica Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a semnat un act normativ care introduce o noua taxa pe bauturile care contin zahar, bauturile energizante precum si pe micile sticle de bauturi alcoolice. În conformitate cu prevederile noii legi,…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis act de constatare in privința primariței al satului Colonița, Angela Zaporojan care ar fi incalcat regimul juridic al conflictelor de interese. Potrivit ANI, in luna ianuarie 2019, deținand funcția de primar și-ar fi angajat fiica in funcția de bibliotecar…

- Andrzej Duda, președintele Poloniei proaspat reales dupa scrutinul de duminica, a fost victima unei farse la telefon. Rușii au ras de el timp de 10 minute apoi au publicat totul pe Internet. Farsa s-a viralizat repede! Un farsor din Rusia l-a sunat pe Duda și s-a dat drept secretarul general al ONU,…

- Andrzej Duda, președintele Poloniei proaspat reales, a devenit sursa de amuzament pe Youtube dupa ce niște farsori ruși au publicat o convorbire telefonica in care președintele polonez este pacalit ca vorbește cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, scrie POLITICO.

- Comisia Juridica, Numiri și Imunitați a aprobat astazi, 2 iulie 2020, proiectul de hotarare privind demisia deputatului socialist Ștefan Gațcan. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre deputatul Sergiu Litvinenco, unul dintre cei noua membri ai comisiei.

- Andrzej Duda, aliat al partidului nationalist Lege si Justitie (PiS) aflat la guvernare, a castigat 45,73% din sufragii, conform rezultatelor obtinute din numararea voturilor in 82,2% din numarul total de sectii.Primarul liberal al Varsoviei, Rafal Trzaskowski, care a candidat din partea celei mai mari…