- Portarul echipei Sheriff Tiraspol, Giorgos Athanasiadis, va absenta de la meciul care va avea loc astazi la Milano. Antrenorul echipei, Iurii Vernidub, a precizat ca acesta nu se simte bine și au decis sa nu mearga la risc.

- Quique Sanchez Flores a fost desemnat sa-l inlocuiasca pe Jose Miguel Gonzalez Martin, "Michel", si va antrena echipa spaniola de fotbal Getafe, lanterna rosie din La Liga, pana la finalul sezonului, a anuntat, miercuri, presedintele clubului, Angel Torres, citat de agentia EFE. Tehnicianul madrilen,…

- Emoțiile fotbaliștilor de la Sheriff Tiraspol in vestiar dupa ce au obtinut victoria istorica contra Real Madrid au fost traite intens.Fotbalistii au dat frau liber emotiilor si si-au exprimat bucuria fara nicio ezitare.

- Emoții fulminante au trait nu doar telespectatorii care au urmarit Real Madrid - Sheriff Tiraspol din fața micilor ecrane, dar și cei care și-au investit pasiunea, speranța și intuiția pe siteul 7777.md. Victoria campioanei Moldovei s-a transformat in caștiguri feerice. Un exemplu minunat este istoria…

- Victorie spectaculoasa in grupele Champions League. Tiraspolenii au reușit sa produca surpriza serii, dupa victoria obținuta de moldoveni in fața giganților de la Real Madrid cu scorul de 2-1.

- Sheriff Tiraspol s-a impus in fața echipei Real Madrid cu scorul de 2 la 1 in a doua etapa a grupelor UEFA Champions League. {{551875}}Victoria obținuta de campioana Republicii Moldova la fotbal a stirnit un adevarat val de reacții in presa internaționala, care a laudat performanța echipei Sheriff Tiraspol,…

- Unii s-au bucurat, alții s-au indignat, iar cei mai mulți s-au amuzat. Așa au reacționat moldovenii pe rețelele de socializare la victoria echipei Sheriff Tiraspol in meciul cu Real Madrid. Evident, evenimentul nu a trecut nici fara dispute geografice și politice, transmite zugo.md. {{551854}}„Real…

- Massimiliano Allegri, antrenorul lui Juventus, a facut lumina în cazul plecarii lui Cristiano Ronaldo de la ”Batrâna Doamna”. Tehnicianul italian a confirmat ca lusitanul nu mai vrea sa joace pentru echipa din Torino.Deși Allegri dadea saptamâna trecuta asigurari…