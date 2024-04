Stiri pe aceeasi tema

- Un pod s-a prabușit luni, 8 aprilie, in orașul Vyazma din regiunea rusa Smolensk, incident in urma caruia o femeie a fost ucisa, iar alte alte cinci persoane au fost ranite, printre care și un copil, au anunțat serviciile ruse de urgența, potrivit The Kyiv Independent și Ukrainska Pravda.У Росії обвалився…

- Vești excelente pentru fanii formației Pheonix. Cadrele medicale l-au externat pe Nicu Covaci in cursul zilei de azi, dupa ce in luna martie a acestui an a fost supus unei intervenții chirurgicale pe creier la Spitalul Județean din Timișoara.

- Rusia a anuntat sambata seara ca a respins un atac cu zece rachete ucrainene care au vizat orasul Sevastopol din Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014, iar resturile rachetelor doborate au ranit doua persoane, relateaza Le Monde, citat de news.ro. "Militarii nostri resping un atac masiv asupra…

- Dmitri Medvedev, care de cand a inceput invazia rusa in Ucraina si-a capatat reputatia de a fi o voce radicala a Kremlinului, a declarat intr-un mesaj pe Telegram ca „niciun tribunal si nicio ancheta nu vor ajuta, daca forta nu este contracarata prin forta, iar executiile totale ale teroristilor si…

- Astazi urmeaza sa fie inmormantat opozantul rus Aleksei Navalnii. Ceremonia va avea loc la ora locala 14.00 la un cimitir din Moscova, unde politia s-a instalat inca de ieri. Autoritatile au montat deja camere de supraveghere si se asteapta participarea multor sustinatori. Vaduva dizidentului crede…

- Astazi, Serviciul Public Local Salvamont Brașov a fost solicitat sa intervina in 13 cazuri, in care persoanele care se aflau pe partiile de practicare a sporturilor de iarna sau care se plimbau pe traseele montane marcate s-au accidentat. 3 dintre acestea au fost preluate de echipajele SMURD/SAJ venite…

- Dmitri Medvedev, fost președinte, acum vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, l-a acuzat pe Sirski, care nu a servit in armata Rusiei post-sovietice, ca și-a incalcat juramantul de ofițer, relateaza HotNews.ro.„Privind biografia noului comandant-șef al forțelor armate ucrainene, Sirski,…

Prințesa de Wales supusa unei intervenții chirurgicale abdominale cu succes.