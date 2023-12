Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Denis a revenit in platoul de comedie de la Antena 1, in ediția speciala cu numarul zece, și a facut o scamatorie care i-a lasat pe toți cu gura cascata. Concurentul a chemat-o pe Delia pe scena, iar ce a urmat cu greu poate fi explicat in cuvinte.

- Abel Megyes a revenit pe scena iUmor, in ediția speciala cu numarul zece, și i-a lasat cu gura cascata pe jurați. Concurentul a invitat-o pe Delia pe scena și i-a facut ceva ce nimeni nu a reușit pana acum. Iata ce s-a intamplat pana la final!

- Varza, cunoscut pentru momentele sale pline de amuzament, a revenit pe scena iUmor, intr-o ediție cu totul speciala: Second Chance Top Finaliși All Seasons. Iata cum s-a descurcat cel mai iubit dintre concurenți in a doua șansa! Momentul fabulos s-a lasat cu o jurizare de pomina.

- Alexandra și Ian formeaza cel mai simpatic cuplu din acest sezon. Ea romanca, el german, cei doi parteneri au reprodus o sceneta in situații diferite, care s-a lasat cu hohote de ras. Ramai pana la final sa vezi ce s-a intamplat la jurizare, cand Cheloo a preluat cuvantul!

- Fachirul Testa a venit pe scena iUmor cu un numar care le-a taiat respirația tuturor celor prezenți in platou. In timp ce Cosmin Natanticu nu a putut sa priveasca momentul in care concurentul jongla cu un cuțit, Delia a fost pe punctul de a face o gafa majora in timpul jurizarii.

- Cel de-al șaptelea episod din noul sezon iUmor, ce va putea fi urmarit sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, va aduce in fata telespectatorilor cele mai neasteptate momente artistice, de la cei mai indrazneți concurenți, invitați speciali unul și unul și pana la cele mai extravagante numere de…

- De obicei, Jason Medini face mulți copii și adulți sa rada in hohote. Fiind clovn, aceasta este specialitatea lui. Momentul lui Jason a fost foarte apreciat de public, insa nu și de jurați.