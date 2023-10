Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Leontiev a venit pe scena iUmor cu promisiunea ca va face o nebunie de show. Moldoveanul vorbitor de limba rusa a reușit sa ii dea mari batai de cap lui Catalin Bordea, care a avut nevoie de o „traducere” dupa fiecare cuvant. Ramai pana la final sa descoperi tot momentul extrem de haios!

- Rasa in cap și cu o atitudine gata de bataie, Juanita i-a luat pe toți prin surprindere cu stilul de viața controversat. Pe scena iUmor, concurenta a impartașit din tainele Shibari, iar jurații au crezut inițial ca vor avea parte de un numar de striptease. Insa, ce a urmat i-a lasat cu gura cascata!

- Michael Alves a venit pe scena celui mai nou sezon iUmor cu un numar de-a dreptul spectaculos. Alternand mișcarile de dans cu cele de acrobație, italianul a reușit sa ii țina pe jurați cu sufletul la gura. Delia a vrut și ea sa incerce, dar a trait pe pielea ei clipe de groaza.

- Colaborarea dintre Piețe24 și Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara deschide in acest an un șir de ”Evenimente ale toamnei”. Este momentul in care natura ne rasfața cu frumusețea ei in culori calde și roade bogate! Sezonul incepe cu un mix de legume delicioase, atent inchise…

- Oswaldo Colina, cunoscut și sub numele de scena Dedos Bailarines (n.r: Degete Dansatoare), a venit in ediția din 16 septembrie a emisiunii iUmor sa iși etaleze talentul unic: acela de a face show doar folosindu-și una din maini și dexteritatea falangelor.

- Noul sezon iUmor a debutat in forța. Cel mai nebun show de divertisment din Romania, difuzat in fiecare sambata, de la 20:00, pe Antena 1 și in AntenaPLAY, aduce nu doar un juriu și un cuplu de prezentatori noi, ci și concurenți de top.

- La ultima ceremonie a focului Bogdan Cirlan a cerut-o in casatorie pe Claudia Florescu. Momentul l-a emoționat chiar și pe Radu Valcan. Ce raspuns a dat concurenta și ce s-a aflat despre ei, la 6 luni dupa emisiune.