- Sambata seara, 16 iunie, in finala „Bravo, ai stil! All Stars“ de la Kanal D, Silvia Oana Popescu (36 de ani), castigatoarea primului sezon al emisiunii, a fost inca o data aleasa publicului pentru castigarea marelui premiu in valoare de 100.000 de lei. Raluca Badulescu a avut prima reactie dupa marea…

- Finala «Bravo, ai stil! All Stars» a fost o adevarata provocare pentru concurente deoarece Alina, Iuliana, Marisa și Silvia au fost nevoite sa demonstreze ca sunt cele mai stilate femei din Romania. Silvia a caștigat marele premiu de 100.000 de lei in finala difuzata in direct sambata, 16 iunie, primind…

