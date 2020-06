Furnizorii de gaze vor vira catre bugetul statului o taxa din veniturile suplimentare obtinute odata cu liberalizarea pietei, a declarat, miercuri, presedintele Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor, Iulian Iancu, prezent la o conferinta de profil.



Aceasta in contextul in care, de la 1 iulie, piata gazelor va fi complet liberalizata. Marii furnizori, E.ON si Engie, au trimis clientilor lor oferte la preturile care erau in vigoare si pana acum, in timp ce ministrul de resort, Virgil Popescu, sustine ca facturile ar trebui sa scada cu 10-15%.



Pe bursa,…