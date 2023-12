Iulian Groza: "La nivelul Guvernului, una dintre problemele importante este cea a resurselor umane"

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Consiliului European de a incepe cu Republica Moldova și Ucraina negocierile de aderare a fost una politica, dar progresul in cadrul negocierilor cu Comisia Europeana va depinde de țara noastra, de calitatea negocierilor și de implementarea legislației Uniunii Europene. Aceasta opinie a fost…

- In Republica Moldova nu exista adevarate partide de opoziție de dreapta și nici de stinga, in afara de Partidul Comuniștilor. O astfel de opinie a exprimat politologul, analistul, directorul Institutului de Studii Diplomatice, Politice și Securitate, expertul in domeniul securitații, fostul viceministru…

- Prețul mediu al apartamentelor din Chișinau a depașit 1100 de euro pentru un metru patrat. La aceasta concluzie au ajuns experții Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Stanislav Ghilețchi și Adrian Ermurachi. Experții au analizat anunțurile de vinzare a apartamentelor, transmite NM.…

- Rezultatele Partidului Acțiune și Solidaritate in marile orașe ale țarii și in regiunea de Nord reprezinta un semi-eșec al guvernarii. O spune directorul adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Mihai Mogildea. In același context, directorul IMAS, Doru Petruți, spune ca rezultatele…

- Republica Moldova este mai aproape ca oricind de aderarea la Uniunea Europeana. O spune directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza, potrivit caruia evaluarile preliminare arata ca sunt șanse bune ca Republica Moldova sa inceapa negocierile de aderare. Potrivit…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat ca formațiunea sa nu va semna moțiunea de cenzura, daca Guvernul va tine cont de propunerile formatiunii privind masurile fiscale. Fara semnaturile maghiarilor, moțiunea de cenzura nu are nicio șansa. Deși acum UDMR nu se mai afla la guvernare și ar trebui…

- Vicepremierul Nicu Popescu a participat la un eveniment organizat de USAID alaturi de Comisarul UE pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, Administratoare-adjunct USAID, Isobel Coleman, Ministrul ucrainean al Justiției, Denys Maliuska și Directorul executiv Institutul pentru Politici și Reforme Europene,…