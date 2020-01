Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump se va adresa americanilor, dar și lumii intregi, miercuri, dupa atacul iranian cu rachete asupra bazelor care adapostesc militari SUA in Irak, anunța CNN.Lumea așteapta cu sufletul la gura declarația președintelui american Donald Trump, care ar trebui sa detalieze raspunsul american la…

- Televiziunea de stat din Iran a afirmat miercuri ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, incearca sa minimalizeze pagubele provocate de atacurile iraniene cu rachete asupra unor obiective americane din Irak. Iranul a lansat marti noaptea rachete asupra fortelor din Irak conduse de…

- Televiziunea de stat, citand un oficial de rang inalt din cadrul Gardienilor Revolutiei, a relevat de asemenea ca Iranul are in vedere alte 100 de tinte in regiune daca Washingtonul recurge la orice represalii. De asemenea, a indicat ca elicoptere americane si echipament militar au fost "grav avariate".…

- Televiziunea de stat iraniana a anuntat miercuri ca cel putin 80 de "teroristi americani" au fost ucisi in atacurile ce au implicat 15 rachete lansate de Teheran asupra unor tinte americane din Irak, adaugand ca niciuna dintre rachete nu a fost interceptata, transmite Reuters,potrivit Agerpres.Citește…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si seful Pentagonului, Mark Esper, au ajuns la Casa Alba dupa atacul cu rachete iraniene impotriva unor baze militare din Irak, unde stationau trupe americane, anunta miercuri Reuters."Mai mult de zece rachete" au fost trase de Iran impotriva bazelor…

- Secretarul apararii Mark Esper a sugerat luni, cu convingere, ca armata americana nu va incalca legile razboiului prin atacarea unor situri culturale iraniene, asa cum a amenintat presedintele Donald Trump, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Intrebat daca este dispus sa vizeze situri culturale,…

- Ambasadorul Iranului la ONU, Majid Takht Ravanchi, a afirmat intr-un interviu pentru CNN ca SUA au comis un "act de razboi" impotriva Iranului, prin uciderea generalului Qassem Soleimani, și a facut apel la represalii. "Atacul a fost, de fapt, un act de razboi din partea Statelor Unite impotriva poporului…

- Apararea antiaeriana siriana a ripostat la un "puternic atac" al aviatiei israeliene si a doborat mai multe rachete israeliene in apropiere de Damasc, a informat miercuri agentia oficiala de presa Sana, preluata de France Presse. La ora locala 01:20 (23:20 GMT), "avioane de razboi israeliene au lansat…