Iulia Scantei, presedintele Comisiei Juridice din Senat, este propunerea PNL pentru funcția de judecator la Curtea Constituționala. Iulia Scantei are 45 ani, este senator și președintele Comisiei Juridice, cu 22 de ani vechime in profesie juridica. Este absolventa a Facultații de Drept, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași. A deținut mai multe functii guvernamentale și in Parlament: consilier al Primului Ministru, secretar general al Ministerului justiției, din 2016 este membru in Comisia Juridica a Senatului, vicepreședinte Al Senatului (2017), vicepreședinte și președinte al Comisiei Juridice.…