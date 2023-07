Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mijlocaș central Stelian Carabaș, in varsta de 48 de ani, a divorțat de Maria, fiica milionarului Dumitru Cușu, in urma cu mai bine de 3 ani. In prezent, frumoasa bruneta se iubește tot cu un fost fotbalist. In urma cu 3 ani, Stelian Carabaș divorța de Maria Cușu, femeia cu care are doi copii.…

- O vedem tot timpul cocheta și aranjata pana la cel mai mci detaliu, insa niciodata nu prefera sa arunce cu banii pe hainele scumpa. Iulia Salagean ne spune motivul pentru care e cumpatata atunci cand vine vorba despre cumparaturi.

- Anamaria Prodan a fost surprinsa cu un buchet mare de flori. Impresara a facut o postare speciala la doar cateva zile dupa ce a anunțat ca iubește din nou și se pare ca acum este mai fericita ca niciodata, cu toate ca nu a menționat cine este iubitul ei. Iata ce i-a daruit vedetei barbatul misterios…

- Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, a decis ca pentru o perioada sa nu mai iasa in spațiul public și sa vorbeasca, insa in tot acest timp s-au intamplat multe in viața blondinei. Și-a gasit un iubit, s-au desparțit, iar acum ne spune și ce așteptari are de la urmatorul partener. Care au fost…

- Dupa separarea de Alex Bodi, Iulia Salagean a preferat sa nu mai puna suflet intr-o alta relație, astfel ca blondina inca este singura și a marturisit cum ar vrea sa arate noul partener, dar și ce calitați ar trebui sa aiba. Iata ce a declarat vedeta despre o noua relație!

- Iulia Salagean este adepta schimbarilor, astfel ca fosta soția lui Alex Bodi a mers in cabinetul medicului estetician pentru o noua intervenție la nivelul feței. Blondina a oferit detalii despre procedura și a publicat cateva imagini pe contul ei personal de Instagram.

- Fosta soție a lui Codrin Ștefanescu a facut furori pe strazile Capitalei. Echipa de paparazzi a redacției Playtech Știri a obținut imagini in exclusivitate cu Alice Constantinica. Cum a fost surprinsa fosta soție a lui Codrin Ștefanescu Codrin Ștefanescu și Alice Constantinica au format un cuplu timp…

- Yana iși sarbatorește ziua de naștere in compania celor dragi inimii ei. Fosta concurenta de la Mireasa sezonul 5 s-a fotografiat cu un buchet imens de flori in mana, la miezul nopții. Ce mesaj a transmis fosta partenera a lui Andrei, la ceas aniversar.