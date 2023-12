Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara de la „America Express”, savuroasa intrecere a perechilor de ocazie continua cu eforturile de a gasi prima cazare in Argentina. Iar dupa un alt set de probe epuizante, cursa va culmina cu reunirea echipelor, finalul aducand un rezultat surprinzator.Aseara, a inceput prima…

- In aceasta seara, de la ora 21:00, pe Antena 1, incepe etapa a șaptea pe Drumul Soarelui, la America Express, cu o surpriza de proporții: Anamaria Prodan intra in competiție alaturi de Romica și Catalin Țociu, in rolul ”handicapului” primit de ei dupa ce au fost salvați de soarele verde.Astfel, daca…

- Seara extrem de emoționanta pe Drumul Soarelui, in ediția de ieri a reality show-ului America Express – Iuliana Pepene și Sonia Simionov și-au incheiat aventura din celebrul reality show. Dupa o cursa pentru ultima șansa in care s-au infruntat cu Alexia ș

- Ieri seara, la America Express, cursa pentru ultima șansa a adus finalul aventurii pe Drumul Soarelui pentru Ionuț Rusu și George Tanase, care au parasit competiția in aplauzele celorlalte echipe.

- Ieri seara, pe Drumul Soarelui, s-a incheiat cea de-a doua etapa a competiției America Express, dupa o cursa pentru ultima șansa la finalul careia Iulia Albu și iubitul ei, Mike au fost in pericol de eliminare. Verdictul dezvaluit de Irina Fodor a fost, i

- In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, cele noua echipe aflate in competiția America Express iși continua aventura pe Drumul Soarelui cu a doua etapa, care-i va purta in universul magic al cafelei.

- Din 21 octombrie incepe o noua aventura ”America Express”, iar actrița Ada Galeș a raspuns ”Da” provocarii ”America Express: Drumul Soarelui”, participand alaturi de mama ei in competiție. In exclusivitate pentru Playtech Știri, concurenta America Express ne-a povestit cum a fost sa faca echipa cu mama…

- In episodul 9 din Jurnal de calatorie - America Express | Drumul Soarelui, Iulia Albu și Mike au vorbit despre dificultațile intampinate in cel mai dur reality-show din Romania, dar și impactul asupra relației lor.