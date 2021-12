Stiri pe aceeasi tema

- Dana Coteanu, cunoscuta sub numele de scena de Dana Marijuana, a ramas din nou singura, dupa ce s-a desparțit de partenerul de viața, cel alaturi de care iși creștea cele doua fetițe. Artista a divorțat de Sebastian Calu, barbatul alaturi de care are o fetița, in urma cu cațiva ani. ,,Oficial m-am desparțit…

- Durerea pierderii uneia dintre cele mai importante ființe din viața vedetei i-a lasat rani adanci, iar Ioana Dichiseanu incearca sa faca tot posibil sa fie puternica pentru familia ta. Fiica marelui actor a marturisit la Antena Stars ca va petrece primul Craciun fara tatal ei.

- La Iulius Town gasești cele mai inedite și deosebite idei de cadouri, decorațiuni ce vor aduce in casa ta atmosfera de sarbatoare și multa magie in Iulius Gardens. Luni, timișorenii pot participa la filmarea emisiunii „Chef de viața cu Armin și Claudia”, de la Antena Stars. Pana sa așezi cadourile sub…

- Eliza și Cosmin Natanticu formeaza una dintre cele mai sudate echipe din Asia Express, dar bineințeles, și din viața reala, asta pentru ca cei doi sunt impreuna de mai bine de zece ani. Astfel, invitata in platoul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, Lizi, soția lui Cosmin Natanticu, a facut…

- Iulia Albu, in varsta de 40 de ani, este una dintre cele mai apreciate apariții de pe micul ecran. Dupa ce a facut parte din proiectul „Splash! Vedete la apa”, in calitate de jurat, acum o vedem in show-ul ei, „I.A. cu stil”, in fiecare vineri, de la ora 18:00, la Antena Stars. Vedeta a vorbit despre…

- Andrei Leonte, primul caștigator al competiției X Factor, este o prezența destul de rara in ultima perioada, astfel ca, invitat in cadrul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars, artistul a facut declarații exclusive, dezvaluind care este, de fapt, motivul pentru care s-a retras din lumina reflectoarelor.…

- Gheorghe Turda e mereu cu zambetul pe buze și cu orice apariție de-a sa aduce mereu buna dispoziție, insa marele artist de muzica populara a trecut printr-o adevarata drama in urma cu 11 ani cand i-a murit șoția. A incercat sa iși refaca viața de mai multe ori, insa se pare ca nu a avut un real succes.…

- Iulia Albu a comentat ținutele purtate de mai mulți barbați din showbiz-ul romanesc. Dupa ce a comentat outfitul lui Lino Golden, pe care il considera unul de ”bombardier”, aceasta a comentat și ținutele lui Selly. Iulia Albu, verdict despre ‘bombardierul’ din showbiz Despre Lino Golden, Iulia Albu…