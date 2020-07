Iulia Albu, mesaj misterios de ziua ei

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta vedeta de televiziune, prezentatoare de știri, Andreea Berecleanu a avut sarbatoare in familie, caci zilele trecute a fost ziua mamei ei. Cu aceasta ocazie femeia a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare care a primit foarte multe aprecieri. “Fiecare an e important, așa cum fiecare…

- Indragitul solist și coleg de munca cu Andreea Esca a fost foarte revoltat pentru ca dupa ce vedeta a anunțat ca a fost infectata cu coronavirus a fost blamata de fani și urmaritorii ei. Astfel ca Smiley – Andrei Tiberiu Maria a publicat un mesaj pentru fanii lui, care ar trebui sa le atraga atenția....…

- Iulia Albu și Andreea Banica continua scandalul. Dupa ce artista a jignit-o pe stilista, aceasta a ripostat destul de acid și a facut dezvaluiri despre relația reala dintre ele. Andreea Banica a fost provocata de Catalin Maruța, in timp ce se afla in platoul emsiunii sale, sa o caracterizeze pe Iulia…

- Cantarețul Marcel Pavel a transmis un mesaj pe rețelele de socializare , miercuri, in ziua in care a fost externat din spital, dupa ce a fost infectat cu coronavirus. Marcel Pavel a ieșit din spital miercuri dimineața, el postand pe Instagram un mesaj prin care anunța ca astazi este ziua fiicei sale,…

- Interpretul piesei “Frumoasa mea” este zilele acestea in atenția publicului și a presei dupa ce a fost diagnosticat cu CoVid19. Marcel Pavel a racit la filmari și a fost luat și dus cu izolaeta la spital, unde se afla și acum. Solistul in varsta de 60 de ani a scris in aceasta dimineața un mesaj...…

- Duminica trecuta indragita actrița, cunsocuta din rolul “Abramburicai” din emisiunea “Abracadabra” sau din serialul “La Bloc” a avut motive sa fie foarte trista. Pentru ca s-au implinit șase ani de cand a murit tatal ei, iar ea nu a putut sa mearga la mormantul acestuia ca sa aprinda o lumanare. Astfel…