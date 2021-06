Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Apostol Bartolomeu a fost unul din cei doisprezece apostoli. Este pomenit in Evangheliile sinoptice și in Faptele Apostolilor, iar praznuirea lui se face la data de 11 iunie (impreuna cu Sfantul Apostol Barnaba), dar și pe 25 august (mutarea moaștelor sale). Dupa Pogorarea Duhului Sfant, Bartolomeu…

- Inalțarea Mantuitorului la Ceruri se produce in fața ucenicilor Sai, dupa ce Iisus sta cu ei la masa. Așa cum Patimile și Invierea au drept prolog Cina cea de Taina, la fel Inalțarea este precedata de un pranz la care Iisus gusta puțin pește fript și miere. Aceste alimente sunt profetice pentru viitoarea…

- Chiril a fost nepotul Patriarhului Teofil, al Alexandriei, caruia ii va urma in scaun pe 18 octombrie 412, la patru zile dupa moartea unchiului sau. Sfantul Chiril al Alexandriei a combatut erezia lui Nestorie, patriarhul Constantinopolului, conform careia in Mantuitorul Iisus Hristos sunt doua persoane…

- Sfantul Teodor Stratilat a trait la sfarșitul secolului al III-lea și inceputul secolului al IV-lea. A fost supus la multe chinuri pentru ca a refuzat sa aduca jertfa idolilor. Dupa cinci zile de temnița, este rastignit asemenea lui Hristos. I-au fost pironite mainile și picioarele, iar trupul i-a devenit…

- Incercand sa smulga de la fostul orb marturia ca Iisus este un pacatos, pentru ca vindecase in ziua de Sabat, fariseii, securiști avant la lettre, exercita presiuni uriașe asupra lui și a familiei lui. Dar omul se ține tare și refuza sa-și toarne binefacatorul. Iata cum comenteaza in stilul sau inconfundabil…

- Petru a fost adus la dregatorul Optimus si silit sa aduca jerfe zeitei Afrodita. Dar nu a vrut sa se supuna și a marturisit ca nu se poate inchina unei zeite desfranate, pentru ca este crestin. Drept urmare, Petru a fost supus la chinuri, primind cununa muceniciei prin taierea capului. Sfantul Dionisie,…

- Creștin ortodocșii de pretutindeni ii praznuiesc astazi pe Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihastria Putnei. Sfantul Sila s-a nascut din parinti ortodocsi, Ioan si Ioana in anul 1697, in Botosani. Acesta intrat ca frate la schitul Oraseni, iar cand avea numai 17 ani a venit la Sihastria…

- Astazi este praznuit Izvorul Tamaduirii, sarbatoare care are loc in fiecare an, in prima vineri de dupa Invierea Domnului. Creștinii din lume se bucura astazi de Iisus Cel Inviat, ce reprezinta izvor al vindecarilor și iertarilor de pacate, dar și pe Maica Domnului, ce Il poarta neincetat pe Acesta,…