Stiri pe aceeasi tema

- Seara de marți a zguduit showbizul romanesc. Cantarețul What's Up a fost saltat de polițiști, dupa ce ,se pare, ca și-a agresat iubita. Mai mult, artistul a fost recalcitrant cu oamenii legii care l-au dus de urgența, incatușat, la poliție. Tarziu in noapte, cantarețul a ajuns la domiciliu cu partenera…

- Simina, fosta sotie a cantaretului, a spus ca a incercat sa ia legatura cu Alice Badea, iubita fostului sot, insa nu a reusit. Citeste si What's Up si-a refacut viata dupa divort. Cine este noua iubita a cantaretului. "Nu am nicio legatura cu divortul" FOTO "Sunt un pic bulversata pentru…

- Dupa ce Spynews.ro a anuntat in exclusivitate ca What's Up a ajuns pe mainile oamenilor legii, in urma unui scandal monstru, a venit si reactia oficiala! Ce spun reprezentantii Politiei! Cine a sunat la 112 si ce s-a intamplat, de fapt, in apartamentul lui Alice Badea!

- Vestea ca iubita lui s-a sinucis l-a daramat pe un tanar de doar 29 de ani, care a decis sa-și incheie socotelile cu viața la scurt timp dupa ce femeia pe care a iubit-o 11 luni de zile s-a sinucis.

- Ilie Dumitrescu aparea atunci in tabloidele britanice, fotografiat alaturi de soția unui polițist. Fostul international a confirmat ca a avut o relație cu femeia respectiva. Ilie Dumitrescu a ajuns la POLITIE. Clipe de cosmar pentru fostul fotbalist din "Generatia de Aur" "N-a fost…

- Minora Iasmina Roxana Olariu, in varsta de 15 ani, este eleva in clasa a X-a la Colegiul Național „Vasile Goldiș” din Arad. Este o eleva liniștita, la locul ei. Conform surselor noastre, tanara a plecat in dimineața zilei de miercuri, 6 noiembrie, spre școala. Nu a coborat din autobuz in…

- Una dintre cele patru victime ale accidentului din Baltești, Iași, era cadru didactic, iar moartea sa a indoliat elevi și colegi deopotriva. Manuela Danilcenco avea 52 de ani și a murit in mașina in care se afla impreuna cu soțul, fiul lor de 23 de ani și iubita acestuia.

- Un barbat care și-a impușcat iubita in cap susține ca incidentul a fost un accident, iar el a „glumit” cand a tras. Poliția a fost alertata de situație de locuitorii orașului turc Izmir, atunci cand au auzit impușcaturi de la domiciliul victimei.