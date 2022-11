Stiri pe aceeasi tema

- Iancu Sterp a avut o prima reacție in mediul online, dupa ce fratele sau, Culița Sterp, a provocat un accident rutier grav. Cantarețul de manele este vinovat, iar fratele lui a marturisit, pe rețelele de socializare personale, ca nu spune ca nu a greșit, insa vrea sa clarifice puțin situația creata.…

- Familia lui Culița Sterp a reacționat dupa ce acesta a provocat un accident rutier grav, pe o strada din centrul orașului Cluj-Napoca. Atat fratele lui Iancu, cat și soția acestuia au fost de partea lui in mediul online, acolo unde au publicat mesaje de susținere, intr-un moment dificil pentru artist.

- Polițiștii clujeni au intervenit joi dimineața, la un accident rutier produs la intersecția strazilor Cloșca și Nicolae Titulescu, din municipiul Dej. Din primele informații, doua șoferițe ar fi fost implicate in incident, iar una dintre acestea a fost transportata de urgența la spital.„La data de 10…

- Un calafetean a fost depistat de polițiști in timp ce conducea un autoturism deși nu detinea permis, dupa ce a fost implicat intr-un eveniment rutier. Polițiștii din Calafat s-au sesizat din oficiu, cu privire la faptul ca, pe DN 56A, intre localitatile Hunia si Moreni, s-a produs un accident rutier.…

- Un minor de 17 ani, fara permis si aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a produs, duminica, un accident in Dej, in urma caruia a fost ranit si transportat la spital, alaturi de alti patru tineri care aflau cu el in masina.

- De-a lungul timpului, despre Daniela Iliescu, iubita lui Culița Sterp, s-a scris ca nu ar avea o relație foarte buna cu familia cantarețului. Insa recent ea a decis sa faca lumina in acest caz și s-a filmat in timp ce spune cum se ințelege cu rudele lui Culița.

- Marți, 4 octombrie 2022, in jurul orei 15.00, o tanara de 22 de ani, din municipiul Aiud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada București din municipiul Alba Iulia, a acroșat, cu oglinda laterala, un barbat de 70 de ani, din Alba Iulia, care circula pe o bicicleta, in aceeași direcție de mers.…

- Pe 11 septembrie, in jurul orei 07:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Costești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe raza localitații Popești. In urma verificarilor preliminare efectuate de polițiști, s-a stabilit ca o femeie de 34 de ani, din Zimnicea, județul Teleorman,…