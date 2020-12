Stiri pe aceeasi tema

- Actorul (40 ani) a mai concurat o data, in 2015 dar atunci a fost nevoit sa abandoneze concursul dupa un accident eribil, in urma caruia era sa se aleaga cu o mana taiata. Dupa 13 saptamani in care a stat cantonat la ”Ferma” și s-a straduit sa se adapteze vieții de la țara, Augustin Viziru a obținut…

- Duminica, 14 iunie, Augustin Viziru (40 de ani) a devenit pentru prima oara tata. Iubita actorului a adus pe lume o fetița, Maria. In prezent, actorul se afla in finala competiției TV Ferma. Ce frumoasa este fiica lui Augustin Viziru: „Iți seamana leit!” Recent, in mediul online, Augustin a publicat…

- Pe langa autoritați, experții in sanatate publica vin cu avertizari vizavi de zonele cu cel mai mare risc de transmitere a virusului ucigaș. Recent, Razvan Chercheș a transmis un mesaj prin care le aduce tuturor romanilor la cunoștința riscurilor la care se expun daca aleg sa plece in vacanța in anumite…

- Recent a aparut o fotografie ce a facut senzație pe Instagram și toata lumea a incercat sa recunoasca cele doua vedete din imagine! Cum aratau Razvan Simion și Dani Oțil cand aveau doar patru ani și ce varsta au acum?

- Mihaela Radulescu și Dani Oțil au trait o frumoasa poveste de dragoste aproape 6 ani. Cei doi s-au desparțit, insa au ramas in relații foarte bune și chiar au ținut legatura. De ceva timp, prezentatorul tv se iubește cu Gabriela Prisacariu, pe care a și cerut-o in casatorie.Intr-un interviu acordat…

- De la finalul lunii iunie, inceputul lunii iulie, Cezar Ouatu formeaza un cuplu cu Raluca Jurca. Recent, Raluca a fost prezenta virtual in platoul emisiunii Vorbește Lumea. Acolo, tanara a vorbit despre cum s-a acomodat cu lipsa lui Cezar care concureaza in show-ul TV Ferma. Iubita lui Cezar Ouatu,…