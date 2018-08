Stiri pe aceeasi tema

- In toamna lui 1918, viitorul rege Carol al II-lea s-a casatorit, in secret, cu Zizi Lambrino. Mare greseala. A pus pe jar toata societatea romaneasca. Politicienii au vrut sa-l inlature de la succesiunea la tron, regele Ferdinand l-a trimis doua luni in arest si nu s-a ales decat cu dispretul romanilor…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? TRANZACTIILE TRANZITIEI "IMPERIUL" ROMAN - ANUL 47 e.n. Este greu de crezut ca vreo alta personalitate politica va mai lasa dara pe care a lasat-o pe "cerul" postrevolutionar dl Petre Roman. Asemeni pasarii Phoenix, dansul s-a nascut…

- Prima dragoste a viitorului rege Carol al II-lea a fost traita cu pasiune, cu durere, cu gingasie, a diferit fata de toate cele ce au urmat. Printul si-a petrecut tineretea alaturi de Ella Filitti, careia ii jura dragoste eterna si alaturi de care suferea pentru ca dragostea lor era interzisa. Chiar…

- Cozmin Gușa a vorbit la Realitatea TV despre scenariul politic al verii și confruntarile intre Klaus Iohannis și Liviu Dragnea.Analistul opineaza despre criza politica al carei risc de profilare este iminent: „Opțiunea suspendarii este una chiar mai serioasa decat inaintea evenimentelor din…

- Aveți doua Romanii: una dinamica, urbana si bine integrata in Uniunea Europeana (UE), dar daca ieșiți din București și mergeți in zonele rurale, veți intalni Cealalta Romanie- saraca si izolata, unde trei sferturi dintre locuitori traiesc sub pragul de saracie, a spus miercuri Donato De Rosa, economist-sef…

- Saptamanalul francez Le Point a denunțat duminica o campanie de harțuire care vizeaza publicația dupa ce pe coperta ultimului sau numar apare președintele Erdogan in care este prezentat ca...

- Cariera politica a lui Alexandru Vaida Voevod a inceput promitator: din tanar unionist ardelean a ajuns primul sef de guvern al Romaniei Mari. Insa, in timp, politica bucuresteana i-a mai pervertit metodele, asa incat, in a doua parte a vietii, a facut si alegeri discutabile, precum asocierea cu regele…