ITU 2022/ Internet of Things poate duce la dezvoltarea inteligentă şi durabilă a oraşelor şi comunităţilor Discutii si deliberari aprofundate au caracterizat sedintele, din ultimele zile, din cadrul Conferintei Plenipotentiarilor Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (PP-22) de la Bucuresti, iar printre noile rezolutiile revizuite si adoptate s-a aflat si cea referitoare la implementarea Internet of Things (IoT), pentru ca orasele si comunitatile sa devina inteligente si durabile. In ceea ce priveste IoT, specialistii din delegatiile prezente la Bucuresti sunt de parere ca acesta va permite miliardelor de dispozitive sa se conecteze intre ele, sa colecteze date in timp real si sa le trimita,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

