- Inspectia Muncii prin intermediul Inspectoratelor Teritoriale de Munca, la solicitarea instituției Avocatului Poporului, aduce in atenția angajatorilor necesitatea respectarii reglementarilor in vigoare in perioada de pandemie, astfel ca intoarcerea la munca a angajatilor, care au stat in carantina…

- Angajații companiilor mici, cu mai puțin de 50 de salariați, au nevoie de mai puțin sprijin din partea angajatorilor atunci cand lucreaza de la distanța. Pandemia COVID-19 a afectat multe companii, dar organizațiile mici au suferit mai mult decat altele. Potrivit numeroaselor descoperiri ale cercetarilor,…

- Raluca Turcan a anuntat ca a avut o intalnire marti cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei si cu cei ai industriei HoReCa si au convenit sa fie prelungite masurile active aplicate anul trecut, pentru a sprijini in continuare angajatii si angajatorii din sectoarele cele mai vulnerabile.…

- In contextul in care exista atat de multi angajati care nu sunt nerabdatori sa se intoarca la birou, presiunile pe gestionarea fortei de munca devin mai presante, iar costurile legate de digitalizare cresc, scrie revista americana Forbes. Munca in regim hibrid aduce o satisfactie mai mare la job Putin…

- In depozit, pot exista o multime de pericole care pot fi evitate prin instruirea personalului si prin masuri de siguranta adecvate. Cu toate acestea, un lucru care este frecvent trecut cu vederea este cat de importanta poate fi perechea potrivita de pantofi de protectie in timpul unor activitati lungi…

- Compartimentul pentru Evidența Persoanelor din Primaria Oraștie este inchis pana in 16 noiembrie, dupa ce toți angajații sunt in izolare sau carantina. Decizia a fost luata vineri de Comitetul Local pentru Situații de Urgența, noteazza Mediafax.„Se suspenda activitatea SPCLEP (Compartimentul…

- O țara europeana intentioneaza sa introduca obligativitatea ca lucratorii straini care provin din țari in care rata de infectare cu noul coronavirus este ridicata sa prezinte un test negativ pentru Covid-19 la granița. Sambata, Guvernul de la Copenhaga a anunțat ca toți cei care vin la munca in Danemarca…