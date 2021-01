Îți speli părul la duș? Iată de ce trebuie să renunți la acest obicei Majoritatea dintre noi o face, dar se pare ca spalarea parului la duș ar putea fi daunatoare podoabei capilare. Am adoptat acest obicei fie din lipsa de timp, fie din comoditate. De ce ne-am deranja sa ne spalam parul in alta parte? Din pacate, acest obicei nu este foarte bun... The post Iți speli parul la duș? Iata de ce trebuie sa renunți la acest obicei appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

