Iti poti face sau schimba pasaportul si in ParkLake Bucuresti Iti poti face sau schimba pasaportul si in ParkLake Bucuresti In cadrul noului oficiu de 500 m2, situat la etajul 1 al centrului comercial ParkLake , vor functiona 17 ghisee – 14 ghisee pentru primirea cererilor si 3 ghisee pentru eliberarea pasapoartelor. “Prin oferta de servicii si divertisment pe care o punem la dispozitie, suntem o destinatie ideala pentru vizitele pe termen lung. Deschiderea biroului de evidenta si eliberare a pasapoartelor ofera comunitatii locale un nou serviciu pentru rezolvarea nevoilor administrative, oferind in acelasi timp optiuni multiple pentru petrecerea timpului… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

