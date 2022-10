Îți faci cumpărăturile de iarnă? Vezi ce prețuri sunt în Piața Agro Transilvania din Dezmir! Sezonul de aprovizionare și de pregatire a conservelor pentru anotimpul rece este, inca, in plina desfașurare. Piața de gros de la Dezmir ofera clujenilor posibilitatea de a achiziționa produse agro-alimentare, la prețuri decente, direct de la producatori. Astfel, din dorința ca un numar cat mai mare de clujeni sa valorifice aceasta oportunitate, Consiliul Județean Cluj [...] Articolul Iți faci cumparaturile de iarna? Vezi ce prețuri sunt in Piața Agro Transilvania din Dezmir! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul de aprovizionare și de pregatire a conservelor pentru anotimpul rece este, inca, in plina desfașurare, fapt pentru care piața de gros de la Dezmir ofera clujenilor, dar nu numai, posibilitatea de a achiziționa produse agro-alimentare, la prețuri decente, direct de la producatori.

- Se apropie sezonul rece, iar odata cu temperaturile in scadere, asistam la o creștere a numarului de intervenții la locuințe. De cele mai multe ori, in aceasta perioada suntem solicitați la incendii, insa pericole pot sa apara de la orice sistem de incalzire. Drept urmare, Inspectoratul pentru Situații…

- Zilele de iarna sunt din ce in ce mai aproape, așa ca șoferii au inceput sa mearga le service-uri pentru a-și monta anvelopele potrivite pentru frig. Sezonul acesta, șoferii cumpara anvelope de iarna cu aproximativ 20% mai scumpe, iar prețurile vor mai crește, spun specialiștii. Mai mult va costa și…

- Lucrarile de asfaltare demarate de Consiliul Județean Cluj pe sectorul de drum lacul Micești – Tureni, situat pe drumul județean DJ 103Z, au fost finalizate. Mai precis, a fost asfaltat tronsonul situat intre km 6+600 și km 8+875. In același timp, continua in ritm alert și se apropie de finalizare lucrarile…

- Aeroportul Internațional Cluj si compania aeriana Ryanair anunța astazi operarea zborurilor spre Dublin, capitala Irlandei, incepand din sezonul de iarna al anului 2022. Dublin este a doua destinatie spre care va opera Ryanair de pe aeroportul clujean, dupa Londra Stansted.

- Sezonul rece se apropie din ce in ce mai mult, avand in vedere ca in unele zone muntoase deja a inceput ninsoarea, iar șoferii trebuie sa fie mai prudenți, deoarece anvelopele de iarna devin obligatorii pe unele drumuri, iar amenzile sunt uriașe pentru cei care nu se conformeaza reglementarilor impuse…

- Deși piața saptamanala de la Campia Turzii se ține in fiecare zi de miercuri, comercianții și-au intins deja tarabele iar clienții n-au intarziat sa apara inca de astazi. Gospodinele din zona se pregatesc pentru iarna și cumpara legume și fructe in cantitați mari. Pentru acestea scot din buzunar urmatoarele…

- Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrari de intreținere curenta și periodica pe sectorul de drum lacul Micești – Tureni, situat pe drumul județean DJ 103Z. Lucrarile de intreținere, in ansamblu, vizeaza sectorul in lungime de peste 12 kilometri cuprins intre km 6+600 și km 18+975. Acestea…