Italienii preferă Pfizer, urmat de Moderna și Sputnik (presă) Italienii au încredere în instituțiile de sanatate și sunt înclinați sa se vaccineze, dar ar dori sa aleaga singuri vaccinul, potrivit celui mai recent sondaj efectuat în Italia de BVA Doxa privind principalele efecte ale Covid-19 asupra populației italiene. Sondajul se bazeaza pe un eșantion reprezentativ de peste o mie de indivizi între 18 și 85 de ani, scrie cotidianul La Repubblica, citat de Rador. Din datele pe care Doxa le-a oferit spre previzualizare cotidianului Repubblica, reiese ca numarul italienilor convinși sa se vaccineze a crescut, însa numarul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- accinarea pasagerilor nu ar trebui sa fie obligatorie pe zborurile internaționale, a declarat vineri agenția ONU pentru transportul aerian civil, care a emis o serie de noi recomandari pentru revigorarea sectorului, decimat de pandemie, potrivit AFP.„Vaccinarea nu ar trebui sa fie o condiție prealabila…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) urmeaza sa hotarasca joi, 11 martie, daca permite utilizarea in UE a vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat de Johnson & Johnson, cel care se administreaza intr-o singura doza, potrivit Dpa, citata de Mediafax.Vaccinul dezvoltat de compania americana Johnson…

- Decizie care consolideaza ritmul de aprovizionare cu vaccinuri, in timp ce guvernele se lupta sa obțina imunizarea populației.Acest lucru ar pava calea catre autorizarea pe piața UE a celui de-al patrulea vaccina anti-Covid alaturi de cele produse de Pfizer și BioNtech, Moderna și AstraZeneca.Un purtator…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) ar urma sa recomande vaccinul anti-Covid produs de Johnson & Johnson la inceputul lunii viitoare, consolidand astfel ritmul de aprovizionare cu vaccinuri in UE, informeaza Hotnews , care citeaza Bloomberg. Potrivit sursei citate, un oficial al UE a declarat ca…

- Johnson & Johnson a solicitat autorizarea vaccinului sau impotriva Covid-19 in Uniunea Europeana. EMA va lua o decizie in luna martie. Cele trei vaccinuri autorizate pana in prezent pe piata europeana sunt cele produse de AstraZeneca, Pfizer / BioNTech si Moderna.

- Șeful executivului regional catalan, Pere Aragones, le-a solicitat vineri, autoritaților europene, sa accelereze procesul de autorizare a noilor vaccinuri anti-Covid, precum Sputnik V, produs in Rusia, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. ”Le cerem autoritatilor europene sa accelereze procesele…

- Vaccinul anti-COVID-19 de la Johnson & Johnson urmeaza sa fie autorizat in Europa pana in martie de catre Agenția Europeana a Medicamentului. Anunțul a fost facut de Massimo Scaccabarozzi, director la Janssen Italia, o filiala a grupului american Johnson & Johnson, dupa cum arata Reuters , citat de…

- In urma unor cercetari suplimentare, grupul farmaceutic AstraZeneca a susținut ca a gasit ”formula caștigatoare” pentru vaccinul sau impotriva coronavirus. Pana acum, dupa autorizare, au fost puse in circulație vaccinurile Pfizer / BioNTech, Moderna și Sputnik V. Singurul vaccin 100% eficient impotriva…