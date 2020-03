Italienii luptă cu tancurile împotriva coronavirusului. Imagini de război pe străzile oraşelor din Peninsulă VIDEO Sase prizoneri au fost ucisi in urma revoltelor prizonierilor, nemultumiti ca dreptul la vizite le-a fost suspendat, din cauza epidemiei de coronavirus. Imaginile de mai jos au fost surprinse in orasul Palermo, unde au fost scoase tancurile pe strazi, in incercarea de a-i prinde pe evadati. Tancurile au circulat chiar pe strazile principale ale celui mai mare oras din Sicilia, alimentand temerile si suspiciunea locuitorilor. Nici anuntul autoritatilor, ca ele s-ar fi intors de la un exercitiu militar, n-au fost de natura sa-i linisteasca pe oameni, care privesc totul ca pe o actiune… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

