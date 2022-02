Stabilit in Romania, un cetațean italian de 75 de ani s-a „insurat” cu o fetita de 13 ani, iar procurorii l-au acuzat pe septuagenar de act sexual cu un minor, si nu de viol. La fel s-a intamplat si in cazul unui sofer de TIR de 28 de ani, care a intretinut relatii sexuale cu o copila de 13 ani. Ministerul Justitiei sustine ca astfel de cazuri sunt „excepționale/extreme”, iar „varsta consimtamantului sexual” n-ar trebui impusa prin lege, pentru ca „organul judiciar, fiind cel mai bine poziționat, e singurul in masura sa determine daca minorul avea discernamant”. „Mireasa” la 13 ani, in vazul lumii…