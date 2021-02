Italia vrea să vaccineze 10 milioane de oameni pe lună după Paşte Italia va avea capacitatea de a vaccina macar 10 milioane de persoane pe luna, dupa Paște, care cade pe 4 aprilie. Declaratia a fost facuta de directorul general al Agenției pentru Medicamente, Nicola Magrini, scrie news.ro . „Dupa Paște ar trebui sa avem capacitatea de a vaccina 10 milioane de persoane pe luna și chiar mai mult de atat”, a precizat Magrini intr-un interviu pentru cotidianul Corriere della Sera, intrebat despre debutul campaniei de vaccinare in masa. Italia, o țara cu peste 60 de milioane de locuitori, a fost anul trecut unul dintre cele mai lovite state de pandemia de coronavirus. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

