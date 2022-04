Stiri pe aceeasi tema

- Italia „va urma deciziile Uniunii Europene” cu privire la noi sanctiuni impotriva Rusiei, in special un posibil embargo asupra gazelor naturale, care insa „nu este pe masa deocamdata”, a afirmat miercuri premierul Mario Draghi, noteaza AFP, citat de Agerpres.„Nu este o ipoteza discutata in acest moment,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marti ONU sa actioneze ”imediat” in fata ”crimelor de razboi” comise de Rusia in tara sa, altfel Natiunile Unite ar trebui ”pur si simplu sa inchida”, relateaza AFP. Intr-un discurs solemn transmis in direct, prin video, in sala Consiliului de Securitate,…

- ”Noi, Germania si Italia, impreuna cu alte tari care sunt importatoare de gaze, carbune, cereale, porumb (…) finantam razboiul. Nu exista nicio indoiala”, a spus Draghi. ”Din acest motiv, Italia, impreuna cu alte tari, fac eforturi pentru a plafona pretului gazului. Nu exista niciun motiv substantial…

- „Condițiile” din partea lui Putin pentru o incetare a focului nu au fost inca indeplinite, spune premierul italian Mario Draghi. In ce privește o intalnire cu Zelenski, Putin i-a raspuns lui Draghi ca nu e momentul potrivit. Mario Draghi a facut aceste declarații la o intalnire cu presa straina, referindu-se…

- Presedintele rus Vladimir Putin este comparat de catre prim-ministrul britanic Boris Johnson cu omologul sau sarb Slobodan Milosevic, care a murit intr-o celula inainte de incheierea procesului sau in fata justitiei internationale pentru genocid si crime de razboi, potrivit AFP. “Exista o analogie puternica…

- Rusia a declarat razboi Ucrainei. Pana acum, 137 de ucraineni și 400 de ruși au murit. In sprijinul Ucrainei vine Belgia, care urmeaza sa ofere țarii un ajutor constand in armament si carburant, anunta sambata premierul belgian Alexander de Croo, potrivit AFP. „Bruxellesul urmeaza sa trimita in Ucraina…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, “ținta” numarul unu a armatei ruse, ar fi fost mutat intr-un buncar, in timp ce forțele ruse sunt tot mai aproape de cucerirea Kievului. Zelenski i-a avertizat pe liderii NATO in cursul intalnirii virtuale de astazi ca este foarte posibil sa-l vada pentru ultima…

- Directorul executiv si presedinte al Consiliului de administratie al companiei energetice germane E.ON, Leonhard Birnbaum, este de parere ca tara sa trebuie sa continue sa se bazeze pe gazul natural din Rusia pentru a realiza tranzitia de la carbune si a scadea preturile la energie. “Noi credem ca avem…