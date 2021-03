Stiri pe aceeasi tema

- Italia va relua vineri imunizarile impotriva COVID-19 cu vaccinul de la AstraZeneca, a anuntat seful guvernului de la Roma, Mario Draghi, dupa ce Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a comunicat concluzia sa ca este vorba despre un vaccin 'sigur si eficace', transmit Reuters si AFP, potrivit…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) urmeaza sa anunte joi dupa-amiaza rezultatul evaluarii sale asupra sigurantei vaccinului AstraZeneca impotriva COVID-19, dupa ce mai multe state membre ale Uniunii Europene au suspendat administrarea acestui vaccin de teama efectelor

- Lituania a urmat marti exemplul altor tari, suspendand la randul sau administrarea vaccinului produs de AstraZeneca, in timp ce serul este verificat de Agentia Europeana a Medicamentului, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii, aflata in prima linie in lupta internationala impotriva pandemiei, a convocat grupul sau de experti in vaccinare pentru a studia siguranta vaccinului produs de AstraZeneca ."Grupul consultativ de experti al OMS privind vaccinarea a examinat datele si este in contact…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat ”continuarea administrarii” vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca, subliniind ca la ora actuala nimic nu demonstreaza riscul unei coagulari sanguine mai puternice (tromboze) in cazul persoanelor vaccinate cu acest ser, dupa ce Danemarca,…

- Anunțul facut joi de oficialii danezi, citați de Reuters, vine la cateva zile dupa o decizie asemanatoare luata de Austria, care a stopat temporar imunizarea cu un anume lot de vaccinuri AstraZeneca. Autoritatea Daneza pentru Sanatate a anunțat joi suspendarea temporara a imunizarii cu AstraZeneca,…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat marti ca a primit din partea companiei AstraZeneca o cerere de autorizare conditionata pe piata europeana a vaccinului sau dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 in colaborare cu Universitatea Oxford, informeaza Reuters, DPA si AFP, potrivit Agerpres.…