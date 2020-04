Italia va adopta un nou pachet de stimulare a economiei, de 50 de miliarde de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Austria urmeaza sa relaxeze si mai mult masurile menite sa opreasca raspandirea noului coronavirus si sa autorizeze - de la 15 mai - redeschiderea restaurantelor si lacasurilor de cult, a anuntat marti cancelarul Sebastian Kurz. Austria a fost unul dintre primele state membre ale Uniunii Europene…

- Japonia va oferi un ajutor de 100.000 de yeni (857 de euro) fiecarui rezident, japonez sau strain, pentru a ajuta la mentinerea economiei pe linia de plutire in timpul pandemiei de COVID-19, a anuntat vineri premierul Shinzo Abe. "Vom face astfel incat sa platim suma rapid tuturor", a declarat…

- Guvernul elvetian a anuntat joi ca va analiza posibilitatea de a modifica, temporar, legislatia cu privire la insolvente, pentru a proteja firmele care se confrunta cu probleme de lichiditati si crestere a datoriilor in timpul crizei coronavirusului, transmite Reuters. Ministerul Justitiei…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat noi restrictii severe, duminica, pentru a opri raspandirea virusului. Adunarile publice la care participa mai mult de 5 persoane au fost interzise, iar cetatenii nu mai au voie sa se intalneasca cu nimeni. Exista doar trei motive pentru care cetatenii…

- Marea Britanie a anuntat o contributie de 150 de milioane de lire sterline la Fondul pentru restrangerea efectelor catastrofelor si atenuarea poverii datoriei (CCRT) din cadrul Fondul Monetar International (FMI), ca parte a unui plan de limitare a afectelor pandemiei cauzate de coronavirus.…

- Uniunea Europeana va suspenda reglementarea prin care se cere companiilor aeriene sa opereze majoritatea zborurilor programate, altfel isi pierd dreptul asupra sloturilor de pe aeroporturi, pentru a le ajuta dupa ce epidemia de coronavirus (Covid-19) s-a extins, a declarat marti presedintele Comisiei…

- Procurorii turci care efectueaza o ancheta la Ministerul Justitiei si in interiorul Armatei au ordonat, marti, arestarea a 228 de persoane suspectate de legaturi cu reteaua Gulen, despre care Ankara sustine ca s-a aflat in spatele tentativei de puci din iulie 2016. In urma tentativei de lovitura…

- Directorul general al UniCredit, cea mai mare banca din Italia, si vicepresedintele Intesa Sanpaolo, a doua mare banca din tara, se numara printre 21 de persoane investigate de procuratura intr-o ancheta referitoare la falimentul operatorului aerian Alitalia, arata un document trimis persoanelor vizate…