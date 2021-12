Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din Suceava și Siret au depistat intr-o parcare din orașul Siret un microbz cu numere de Ucraina plin cu ”furaturi”. Este vorba de trei motociclete care figurau ca furate din Italia, doua BMW dezmembrate și una KTM intreaga in valoare de circa 250.000 de lei și de o cutie de…

- Ettore Dall’Armellina, in varsta de 75 de ani, proprietarul firmei Cide, din Mareno di Piave, provincia Treviso, a fost achitat vineri, 22 octombrie, de acuzația de omor din culpa in cazul decesului lucratorului roman Daniel Alexandru Cojocaru, care și-a pierdut viața in vara anului 2017, in interiorul…

- Laura Granato, senatoare din partea micii formatiuni L'alternativa c'e (Exista o alternativa) formata de alesi disidenti din Miscarea 5 Stele, va fi privata de indemnizatia sa zilnica pe toata durata suspendarii.Ea a intrat in Palazzo Madama, sediu al Senatului, marti dupa-amiaza, refuzand sa prezinte…

- Decretul semnat marți de președintele Italiei vizeaza 23 de milioane de salariați din peninsula, care muncesc atat in sectorul public, cat și in ce privat, relateaza publicația Il Fatto Quotidiano , citata de Rador și HotNews . Cei care nu se vor conforma vor avea salariul inghețat pana in momentul…

- Un sofer roman este cercetat in Italia, dupa ce a dat cu TIR-ul peste un motociclist, cand incerca sa intre intr-o benzinarie. Prietenii victimei au fost la un pas sa il linșeze pe șofer, relateaza...

- Tragedia intr-o parcare din Germania! Un barbat, șofer roman de TIR, a fost ucis intr-o zona de odihna. Potrivit primelor detalii din ancheta, victima ar fi fost prinsa intre doua semiremorci, dupa ce o persoana a impins una dintre semiremorci, provocand astfel tragedia. Totodata, suspectul a fugit…

- Acesta a circulat așa cu autobuzul prin oraș cateva ore pana cand șefii lui au aflat, i-au cerut sa dea jos cele doua mesaje și au deschis o ancheta interna.Ulterior, barbatul in varsta de 42 de ani a pus fotografia cu autobuzul ca poza de profil pe rețelele sociale.De precizat ca fotografia a fost…

- Politia locala din Treviso, Italia, a fost printre primele care au activat dronele pentru masurarea temperaturii corpului cetatenilor. Autoritatile au anuntat ca, sambata si duminica, pe coasta Ostiei va av...