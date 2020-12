Italia: Senatul dă aprobarea finală pentru relaxarea măsurilor antiimigraţie Senatul italian a aprobat vineri un decret de securitate ce deschide calea catre eliminarea reformelor in domeniul imigratiei promovate de fostul ministru de interne Matteo Salvini, transmite dpa. Numai trei parlamentari s-au opus vineri decretului la vot, care a avut loc dupa o altercatie produsa in ajun, cand, pentru a-i desparti pe politicieni din tabere diferite, a fost nevoie de interventia usierilor. Agentia de stiri ANSA a relatat ca altercatia s-a iscat dupa ce senatori ai partidului Liga (extrema dreapta) au obiectat fata de procesul de votare. Noile prevederi reduc amenzile pentru navele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

