Aceasta decizie de a iesi din acest proeict faraonic de infrastructuri maritime si terestre lansat de China in 2013 a fost comunicata Beijingului in urma cu trei zile, dezvaluie cotidianul Corriere della Sera. Roma s-a retras in asa fel incat ”sa mentina deschise caile dialogului politic”, declara sursa guvernamentala citata. In 2019, Italia – care ceda sub greutatea datoriei sale publice – a devenit singurul stat membru G7 care intra in acest program de investitii masive al Beijingului, prezentat de catre opozantii sai drept un ”Cal Troian” menit sa obtina in schimb o influenta politica. Inainte…