Joi, la Bucuresti a avut loc evenimentul "Italy - Romania Experts Dialogue: Sharing Perspectives and Analyses on Foreign and Security Policies", organizat de Ambasada Italiei in Romania in cooperare cu institutul roman "New Strategy Centre" cu patronajul Ministerele Afacerilor Externe din Romania și Italia si implicarea unor think tank-uri italiene precum Istituto Affari Internazionali (IAI), Limes - Rivista di Geopolitica, Oasis și Colegiul Fundației NATO, anunța Ansa, citat de Rador.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

stiripesurse.ro…