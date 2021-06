Stiri pe aceeasi tema

- Italia, una dintre tarile europene cele mai afectate de pandemia de COVID-19, va ridica obligativitatea purtarii mastii in aer liber incepand de luni, 28 iunie, a anuntat Ministrul italian al sanatatii, Roberto Speranza, relateaza AFP. ‘Incepand cu 28 iunie, am pus capat obligativitatii de a purta o…

- Israelul a ridicat marti, obligativitatea purtarii mastii in locuri publice inchise. ”Obligatia purtarii mastii este anulata incepand de marti, 15 iunie”, a anuntat luni, intr-un comunicat, Ministerul israelian al Sanatatii, Nitzan Horowitz. Israelul a relaxat la inceputul lunii iunie restrictiile sanitare…

- Spania ar putea renunta la purtarea mastii in aer liber la sfarsitul lunii iulie. Masura este analizata de Ministerul Sanatatii si depinde de ritmul campaniei de imunizare si de evolutia cazurilor de COVID-19. Pana acum, 38% din populatia Spaniei are cel putin o doza de vaccin. Specialistii de la Ministerul…

- Coordonatorul Comitetului Tehnico-Științific (CTS) și președintele Consiliului Superior al Sanatații din Italia, Franco Locatelli, a spus ca in a doua jumatate a lunii iulie se putea vorbi de eliminarea maștii in aer liber și chiar in interior, pentru persoanele vaccinare și

- In urma unei ședințe care a avut loc astazi, 13 mai și la care au participat Președintele, Premierul și o Post-ul Din 15 mai se renunța la purtarea maștii in aer liber și la restricțiile de noapte. Calendarul masurilor de relaxare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Israelul va ridica cerința de a purta maști in aer liber incepand de duminica, a anunțat joi ministrul Sanatații Yuli Edelstein. Altfel, obligativitatea de a purta masti in spatiile interioare ramane valabila.

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a admis, intr-o declarație televizata la Prima TV, ca oamenii ar putea renunța la purtarea maștii pe plaja, inclusiv in minivacanța de 1 mai, posibilitatea urmand a fi discutata in CNSU. TRAGEDIE: A nascut mai repede pentru a-si salva copilul, apoi a murit…

- Cand vom putea renunța la purtarea maștii in spațiile publice. Raspunsul dat de Florin Cițu Prim-ministrul Florin Cițu a anunțat vineri ca romanii ar putea renunța la purtarea maștii in spații publice in momentul in care se atinge pragul de 10 milioane de persoane imunizate. Intr-o postare publicata…