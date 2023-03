Italia: proteste ample după moartea a 76 de migranți în Marea Mediterană Mii de persoane au manifestat sambata seara impotriva tragediei migrantilor care si-au pierdut viata in Marea Mediterana, la aproape doua saptamani dupa accidentul devastator in care zeci de migranti au murit in largul coastei din sudul Italiei, informeaza dpa, citat de Agerpres. Aproximativ 5.000 de manifestanti au luat parte la o procesiune prin orasul Steccato di Cutro din Calabria, unde a avut loc accidentul, a informat agentia de presa ANSA. Manifestatia s-a incheiat cu un minut de reculegere pe plaja orasului, unde apele au depus cadavre ale victimelor. Fii la curent cu cele mai… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

